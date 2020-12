Première League : Sadio Mané égale Suarez au nombre de buts et chasse Didier Drogba.

Sadio Mané a été encore buteur ce week-end lors du match contre West Bromwich Albion. C'est son 6ème but de la saison en Premier League. Un nombre de buts très loin de la performance du lion la saison dernière. Malgré tout, avec ce but Sadio Mané continue de marquer de son empreinte l'histoire de Liverpool. Après qu'il a marqué l'unique but de la rencontre pour les « Reds » contre West Bromwich, l'international Sénégalais égale l'Uruguayen Louis Suarez avec ces 69 réalisations sous les couleurs des sociétaires d’Anfield. Cependant, la soirée des Reds s'est mal terminée puisqu'ils ont perdu deux points précieux dans la course au titre de champion. Sadio Mané quant à lui, gagne un but de plus ; un but qui va jouer pleinement sur sa position dans le top 20 des meilleurs buteurs du club toutes époques confondues où il occupe la 19ème place.



En fouinant aussi un peu dans les performances du lion, depuis son arrivée en Premier League, de Southampton à Liverpool, Sadio Mané a inscrit 90 buts pour 31 passes décisives en 208 apparitions. Ainsi, pour ses 90 buts, Sadio Mané n'est pas loin du podium pour l'Africain qui a marqué le plus de buts en Premier League.



La première place est occupée par l'Ivoirien Didier Drogba avec ses 104 réalisations. Donc, Sadio Mané n'est qu'à 14 unités pour décrocher le titre de meilleur buteur africain en Premier League...