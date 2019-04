Premier league : City remporte le derby de Manchester (2-0), et retrouve la tête du classement devant Liverpool

Ce 147e derby de Manchester en Premier League, match en retard comptant pour la 31e journée, voyait deux équipes aux objectifs bien distincts s'affronter. Dans son antre d'Old Trafford, Manchester United était en quête de rachat après la claque reçue à Goodison Park (4-0). L'objectif comptable était de revenir à égalité de points avec Chelsea et de se mêler à la lutte pour la Ligue des champions. En face, les Citizens de Pep Guardiola avaient pour ambition de reprendre la tête du championnat devant Liverpool. Les deux équipes avaient besoin d'une victoire.



Sur la pelouse d'Old Trafford, les deux formations cherchaient à faire la différence dans le premier acte mais personne ne trouvait le chemin des filets avant la pause malgré des opportunités pour Sterling (15e, 44e), Bernardo Silva (19e, 25e) ou encore Lingard (16e) et Rashford (23e) de l'autre côté. Mais après la pause, les Citizens de Pep Guardiola débloquaient la situation. Bernardo Silva trompait d'abord la vigilance de De Gea d'une frappe du pied gauche (54e, 0-1) avant que Sané ne double la mise en profitant au passage d'une erreur du portier espagnol (66e). Impuissant, MU ne revenait pas derrière. Manchester City s'imposait donc 2-0 et reprenait la tête du championnat (89 pts) à Liverpool (88 pts). Avec leur destin en mains, les Citizens iront à Burnley ce week-end, avant de recevoir Leicester lors de la 37e journée et de terminer sur la pelouse de Brighton lors de l'ultime journée.



