Premier League : Mané permet à Liverpool d'arracher la victoire contre Sheffield (2-1).

À l'issue d'un match disputé, Liverpool a arraché la victoire face à Sheffield United (2-1) ce samedi pour le compte de la 6e journée de Premier League. Surpris par l’ouverture du score de Berge (1-0,13e), les Reds ont réussi à réagir par l'entremise de Firmino qui profitait d'un puissant coup de tête de Sadio Mané repoussée par le gardien, pour égaliser (1-1, 41e.)



Finalement, c'est la nouvelle recrue Dioga Jota qui profitera d'un centre de Mané suite à une action sur le côté gauche, pour donner l'avantage aux siens (2-1, 64e). Presque buteur sur l'égalisation et passeur décisif pour le but de la victoire, l'international sénégalais a porté son équipe. Le ballon d'or African 2019 en est déjà à 4 buts et une passe décisive en 5 matches joués.