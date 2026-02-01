Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham

Crystal Palace a arraché le nul (1-1) face à Nottingham Forest grâce à un penalty transformé par Ismaïla Sarr dans le temps additionnel de la première période.



Alors que les locaux avaient rapidement pris l’avantage par Morgan Gibbs-White dès la 5e minute, les hommes de Palace ont longtemps buté sur la défense adverse. Mais l’ailier sénégalais, opportuniste, a su convertir une faute obtenue dans la surface à la 45e+2 minute, offrant l’égalisation à son équipe.



Ce but décisif de Sarr, inscrit dans un moment clé, permet aux Londoniens de repartir avec un point précieux lors de cette 24e journée de Premier League. Nottingham Forest, qui avait pourtant bien entamé la rencontre, devra regretter de ne pas avoir su conserver son avantage.