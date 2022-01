Pr Mor Faye sur les assises des médias : « C’est un moment privilégié pour mettre tout sur la table afin d'en tirer des conclusions nécessaires »

Pour le membre du comité scientifique de l’organisation des assises des médias, le Pr Mor Faye, ce rendez-vous d’échanges et de partage sur les problématiques du secteur des médias, constitue un moment crucial pour trouver les meilleures solutions face aux défis qui gangrènent le secteur des médias au Sénégal.



« Les réalités de la presse sont en contradiction avec l'image que les acteurs ont de la presse et ces assises constituent un moment privilégié pour mettre tout sur la table afin d'en discuter et en tirer des conclusions nécessaires. Car l'environnement des médias a beaucoup changé, donc ça fait appel à d'autres paradigmes professionnels et à des réflexions approfondies », a confié le Pr Mor Faye…