"Pouvoir manipulateur et hors-la-loi" : la charge virulente d'Abdou Mbow après le rejet de la loi d'interprétation relative à l'amnistie

La scène politique sénégalaise a été secouée par une décision retentissante du Conseil Constitutionnel ce mercredi 23 avril 2025. L'institution a déclaré non conforme à la Constitution la loi d'interprétation relative à l'amnistie, un texte qui avait suscité de vives controverses.



Cette décision a immédiatement provoqué une réaction forte au sein de l'opposition. Le député Abdou Mbow, l'un des initiateurs de la requête auprès du Conseil Constitutionnel, n'a pas tardé à s'exprimer sur ce verdict.



« J’avais prévenu les Sénégalais que nous avions affaire à un pouvoir manipulateur et hors-la-loi », a déclaré avec véhémence l'élu de l'opposition. Pour lui, ce verdict du Conseil Constitutionnel est une preuve éclatante des dérives du régime en place. « Cette décision démontre une fois de plus que le pouvoir Pastef opère dans une illégalité totale. Les Sénégalaises et Sénégalais doivent comprendre que ces dirigeants sont incompétents et vont précipiter notre pays vers des lendemains incertains. »