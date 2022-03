Poutine ordonne de faciliter l'envoi de combattants « volontaires » en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné vendredi à son armée de faciliter l'envoi de combattants « volontaires » en Ukraine en réponse à l'acheminement, selon lui, de « mercenaires » par l'Occident. « Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l'Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat », a dit Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

bur/at

© Agence France-Presse