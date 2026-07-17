« Merci !!! » : Après son audience avec le président Diomaye Faye, Macky Sall remercie les centaines de milliers de Sénégalais venus l’accueillir

À peine son audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, terminée, Macky Sall a tenu à exprimer sa gratitude envers les centaines de milliers de Sénégalais venus l'accueillir à son retour au pays.
Sur sa page Facebook, l'ancien chef de l'État a partagé plusieurs images de cette impressionnante mobilisation populaire, accompagnées d'un message aussi bref qu'évocateur : « Merci !!! »
Cette publication intervient quelques minutes seulement après sa rencontre avec le chef de l'État, organisée dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Les clichés diffusés montrent une foule immense massée le long de son itinéraire, brandissant des pancartes, des drapeaux et scandant des messages de soutien. Par ce simple message de remerciement, Macky Sall a souhaité saluer la mobilisation des centaines de milliers de Sénégalais qui ont effectué le déplacement pour lui réserver un accueil exceptionnel.
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