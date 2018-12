Pout/ Publi-reportage: Dangote Cement Senegal forme une cinquantaine de femmes dans les techniques de transformation des fruits et légumes

Dangote Cement Senegal (DCS) et la commune de Pout ont organisé une cérémonie de remise d’attestations de formation à cinquante femmes (50) de ladite commune, formées aux techniques de transformation des fruits et légumes du cru. Issues du Réseau des femmes transformatrices de Pout (RFTP), elles ont bénéficié de sessions de formation de deux semaines (du 27 novembre au 11 décembre 2018).

" Si Pout est réputé pour l’importance et la variété de sa production horticole, il est également admis qu’une bonne partie de celle-là se perd faute de techniques de valorisation appropriées. Raison pour laquelle, Dangote Cement Senegal, dans le cadre de sa nouvelle stratégie RSE orientée vers des investissements dans les secteurs sociaux essentiels comme la santé, l’éducation, les activités créatrices de revenus, s’est engagé à financer une telle initiative".

Les ateliers ont porté sur divers thèmes tels que l’approvisionnement (choix de la matière première), le nettoyage et le conditionnement des matières premières, les différentes étapes de la transformation, les formulations des produits (recettes de production), l’emballage et le conditionnement des produits finis, la gestion de la qualité, la notion de rentabilité et de compétitivité, etc.

A l’issue de ces sessions de formation, il est escompté, entre autres, la mise sur le marché de nouveaux produits, de qualité et compétitifs, l’amélioration du revenu des femmes du RFTP, la réduction des pertes post-récolte, la réduction de la pauvreté au sein des ménages du groupement, etc.

Pour rappel, cette initiative vient s’ajouter à la construction d’une nouvelle maternité dans la commune et dont les travaux ont démarré en novembre dernier. Au total, Dangote Cement Senegal a dégagé une enveloppe de 153 millions de FCFA pour la réalisation de divers d’équipements socio-éducatifs (salles de classe, collèges, maternité, centre de santé) dans les communes de Pout, Diass, Keur-Moussa et Montrolland...