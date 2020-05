Pout / Covid-19 : Les populations de Diender et Thor armées de pierres en ont marre du confinement.

Depuis qu'une commerçante de Diender a été testée positive au covid-19, la commune de Pout est devenue l'épicentre de la maladie. Le village de Thor a été mis en quatorzaine car 44 cas y sont sous traitement. Confinées depuis des jours, sous le contrôle des forces de défense et de sécurité, les populations armées de pierres, sont montées au créneau pour montrer leur ras-le bol face aux difficultés auxquelles elles font face en cette période de couvre-feu et de confinement causée par le coronavirus.

Pour rappel, plus de 516 personnes sont entrées en contact avec cette commerçante de Diender...