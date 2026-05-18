Poste de surveillance de Diyabougou : la Police des frontières saisit un important lot de matériel explosif

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et du renforcement des contrôles contre le trafic d’explosifs, les éléments de l’antenne de la Police aux frontières de Diyabougou, relevant du Commissariat spécial de Kidira, ont mené une opération de surveillance ciblée dans la nuit du 16 au 17 mai 2026.



L’opération, conduite au niveau du poste dit « poste éléments GMI » à partir de 3h30 du matin, a permis la saisie de deux sacs contenant chacun dix sachets de trente-trois brins d’explosifs, soit un total de 660 bâtons d’explosifs.



Les forces de sécurité ont également intercepté quatre rouleaux de cordon détonant de 250 mètres chacun, représentant un linéaire total de 1.000 mètres.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le convoyeur, de nationalité étrangère, circulait sur une voie de contournement non officielle, fréquemment utilisée par les trafiquants de piétons et de motocyclistes. Après avoir repéré la présence policière, le suspect a abandonné sa moto, ses chaussures ainsi que la marchandise avant de prendre la fuite vers le territoire malien en traversant un bras du fleuve.



La motocyclette saisie, de marque « Vainqueur » et de couleur bleue, ainsi que le matériel explosif, ont été consignés au poste de police pour les besoins de l’enquête.



Les premières investigations indiquent que ces produits prohibés étaient destinés au village de Diyabougou, où ils devaient servir au dynamitage du sous-sol dans le cadre d’activités d’orpaillage clandestin.

