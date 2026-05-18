Viré des funérailles, il revient avec une machette : un cultivateur risque la perpétuité après une attaque “barbare”


Viré des funérailles, il revient avec une machette : un cultivateur risque la perpétuité après une attaque “barbare”
Une violente affaire de tentative d’assassinat secoue depuis plusieurs années le village de Guitir Sérère, dans la commune de Ndiaganiao. Un cultivateur du nom de N. Sarr risque aujourd’hui la réclusion criminelle à perpétuité après avoir été accusé d’avoir sauvagement attaqué son voisin à coups de machette au lendemain d’une altercation survenue lors de funérailles.
 
Dans son récit des faits, L’Observateur rapporte une affaire qui a profondément choqué les habitants de la localité ainsi que l’assistance présente à la chambre criminelle.
 
Les événements remontent au 9 décembre 2022. Ce jour-là, les habitants du village de Guitir Sérère étaient réunis au domicile d’un certain A. Tine pour assister à des funérailles familiales. Mais l’ambiance de recueillement a rapidement laissé place à la tension lorsqu’une dispute éclate entre N. Sarr et son voisin V. O. Gning.
 
Sous l’effet de l’alcool, les deux hommes auraient commencé à se battre avant d’être séparés par les personnes présentes. Le maître des lieux aurait alors demandé à N. Sarr de quitter les lieux pour calmer la situation.
 
Humilié et furieux, le cultivateur aurait proféré publiquement de graves menaces de mort contre son voisin avant de partir, selon plusieurs témoins cités par L’Observateur.
 
Mais le pire allait se produire quelques heures plus tard.
 
À l’aube du lendemain, alors que V. O. Gning rentrait chez lui après les funérailles, il serait tombé dans une véritable embuscade. Caché dans l’obscurité, son agresseur présumé l’aurait violemment attaqué à l’aide d’une machette.
 
La victime aurait reçu plusieurs coups au visage dans une scène décrite comme particulièrement atroce. Pensant l’avoir tué, l’assaillant aurait ensuite pris la fuite avant de se réfugier dans un village voisin.
 
Grièvement blessé et baignant dans son sang, V. O. Gning aurait néanmoins réussi à prononcer à plusieurs reprises le nom de son présumé bourreau : N. Sarr.
 
Repéré par un charretier, il a été secouru puis transporté pour recevoir des soins d’urgence. Le bilan médical est particulièrement lourd : pyramide nasale sectionnée, six dents perdues et œil gauche gravement endommagé. Les médecins lui ont délivré une incapacité temporaire de travail de 45 jours.
 
Grâce aux témoignages des villageois ayant assisté aux menaces de mort la veille, les forces de l’ordre ont rapidement retrouvé N. Sarr dans un village voisin aux environs de 18 heures. Placé en garde à vue, il a ensuite été envoyé à la maison d’arrêt et de correction de Mbour pour tentative d’assassinat avec actes de barbarie.
 
Vendredi dernier, devant la chambre criminelle, le prévenu a continué de nier les faits malgré les témoignages accablants entendus à la barre. Face aux contradictions de sa défense, l’audience a pris une tournure particulièrement tendue.
 
La partie civile réclame trois millions de francs CFA de dommages et intérêts, tandis que le procureur a dressé un portrait extrêmement sévère du prévenu, qualifiant son comportement de « barbare ».
 
Pour le ministère public, l’intention de tuer ne fait aucun doute. Le parquet a ainsi requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le cultivateur.
 
Le verdict est attendu le 19 juin 2026. D’ici là, N. Sarr reste détenu, suspendu à une décision judiciaire qui pourrait le conduire à passer le reste de sa vie derrière les barreaux.
 
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Lundi 18 Mai 2026
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