Pendant 17 ans, il trompe son marabout : Serigne B Mbacké croyait surveiller son troupeau, le berger lui montrait ceux des voisins


Pendant 17 ans, il trompe son marabout : Serigne B Mbacké croyait surveiller son troupeau, le berger lui montrait ceux des voisins
C’est une affaire aussi surprenante qu’embarrassante qui secoue la ville de Diourbel. Un berger de 54 ans a été reconnu coupable d’abus de confiance après avoir détourné pendant plusieurs années un important troupeau appartenant au guide religieux mouride Serigne Bara Mbacké.
 
Dans son édition, L’Observateur révèle les détails de cette affaire qui s’est terminée devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.
 
Le prévenu, M. Sow, polygame et père de six enfants, était considéré comme un homme de confiance du marabout. Selon les éléments du dossier, tout commence en 2009 lorsque Serigne Bara Mbacké décide de lui confier la gestion de son troupeau après les recommandations d’un proche.
 
À l’époque, le cheptel était composé de soixante moutons, sept vaches et sept chèvres. Au fil des années, le berger devait assurer l’entretien du troupeau pendant que des proches du guide religieux effectuaient régulièrement des visites de contrôle.
 
Mais derrière cette relation de confiance se cachait, selon L’Observateur, une vaste tromperie soigneusement organisée.
 
À chaque inspection, M. Sow aurait conduit les émissaires du marabout dans les enclos de ses voisins, leur faisant croire qu’il s’agissait du troupeau confié par Serigne Bara Mbacké. Une mise en scène qui aurait duré plusieurs années sans éveiller de soupçons.
 
Le 3 janvier 2026 encore, le berger déclarait officiellement posséder 33 moutons, 43 vaches et 36 chèvres appartenant au marabout. Pourtant, la réalité était tout autre.
 
Face au tribunal, M. Sow a finalement reconnu les faits. Il a admis qu’il ne restait plus que quatre vaches et quatre chèvres dans le troupeau. Pour expliquer cette disparition massive, il a évoqué des pluies diluviennes qui auraient décimé les animaux, sans toutefois apporter davantage de précisions convaincantes sur les circonstances exactes.
 
L’avocat de la partie civile, Me Serigne Diongue, a dénoncé la « mauvaise foi » du prévenu et réclamé trente millions de francs CFA de dommages et intérêts pour le compte du guide religieux.
 
De son côté, le procureur Farba Niowi Ngom avait requis une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois ferme.
 
Après délibération, le tribunal des flagrants délits de Diourbel a reconnu M. Sow coupable d’abus de confiance. Il a été condamné à deux ans de prison dont un an ferme, ainsi qu’au paiement de vingt millions de francs CFA de dommages et intérêts à Serigne Bara Mbacké.
 
Le berger devra donc purger une peine de prison ferme tout en faisant face à une lourde indemnisation financière dans cette affaire qui fait grand bruit à Diourbel.
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Lundi 18 Mai 2026
Dakaractu



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