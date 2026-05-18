Ziguinchor mise sur la paix : leaders religieux et jeunesse unis contre les tensions sociales


La Journée internationale du vivre-ensemble en paix a été célébrée ce samedi à Ziguinchor à travers un important panel régional organisé par FEDARCC autour du thème « Vivre-ensemble en paix : résilience et jeunesse ». 

Autorités administratives, guides religieux, acteurs de la société civile et jeunes leaders ont échangé sur les défis liés à la cohésion sociale dans un contexte marqué par diverses tensions et crises. 

À cette occasion, le président de la FEDARCC, Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aïdara, a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue interreligieux et la résilience collective pour préserver la stabilité nationale. Il a également lancé un appel aux plus hautes autorités de l’État, notamment au président de la République et au Premier ministre, afin que le dialogue demeure le principal levier de prévention des conflits et de consolidation de la paix au Sénégal.

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Lundi 18 Mai 2026
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