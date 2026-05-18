Pèlerinage de Popenguine 2026 : la gendarmerie déploie un vaste plan de circulation et de sécurité

À l’approche de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, la Gendarmerie nationale annonce un important dispositif de circulation et de sécurisation destiné à encadrer les milliers de pèlerins attendus sur le site religieux. Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, le Capitaine Guy Ndione, a détaillé plusieurs itinéraires d’accès pour les fidèles venant de Dakar, Thiès et Mbour, avec comme principaux points de régulation le carrefour de Sindia et la sortie 14 de l’autoroute à péage. Des barrages et des équipes de guidage seront mobilisés afin d’orienter les voyageurs et fluidifier le trafic jusqu’aux parkings aménagés à l’entrée de Popenguine.





Les autorités annoncent également une série de mesures strictes pour garantir le bon déroulement de l’événement religieux. À partir du 22 mai 2026 à 14 heures jusqu’au 26 mai à minuit, le stationnement autour du sanctuaire sera interdit, tout comme la baignade à la plage de Popenguine, la vente de boissons alcoolisées, les nuisances sonores, ainsi que la circulation des motos Jakarta et des charrettes dans le périmètre concerné. Les stands commerciaux anarchiques seront également interdits sur les voies d’accès à la basilique. La gendarmerie invite enfin les pèlerins à respecter les consignes de sécurité et rappelle que les numéros gratuits 800 00 20 20 et 123 restent accessibles pour toute urgence ou assistance.

