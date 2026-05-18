Atelier sur les réformes institutionnelles : le COSCE appelle à une participation massive au dialogue national


Atelier sur les réformes institutionnelles : le COSCE appelle à une participation massive au dialogue national
Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a organisé un atelier de contribution réunissant plusieurs organisations de la société civile impliquées dans les questions électorales et démocratiques. Cette rencontre visait à examiner les avant-projets de loi soumis par le président de la République dans le cadre des réformes institutionnelles en cours.

À travers cet atelier, les participants ont cherché à apporter des propositions concrètes aux textes qui devraient être prochainement présentés en Conseil des ministres sous forme de projets de loi.

S’exprimant à cette occasion, le président du COSCE, Moundiaye Cissé, a expliqué que l’objectif principal était de permettre à la société civile de jouer pleinement son rôle dans le processus de réforme.

« Nous avons tenu à organiser un atelier avec l’ensemble des organisations de la société civile qui s’intéressent aux questions électorales dans le but de diagnostiquer les avant-projets de loi qui nous ont été soumis par le président de la République », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette démarche doit permettre de consolider les textes afin qu’ils prennent en compte les préoccupations des citoyens et des acteurs de la société civile.

« C’est un atelier de contribution pour que, in fine, les textes qui seront présentés en Conseil des ministres intègrent les préoccupations de la société civile et des Sénégalais de façon générale », a ajouté Moundiaye Cissé.

Profitant de cette rencontre, le COSCE a également lancé un appel à l’ensemble des forces vives de la nation pour participer au dialogue initié par le président Bassirou Diomaye Faye.

Pour le président du COSCE, le dialogue demeure un levier essentiel dans la recherche de consensus et la consolidation des réformes institutionnelles.

« La société civile a toujours plaidé pour le dialogue parce que c’est dans le dialogue qu’on construit des consensus et qu’on aménage des espaces pouvant favoriser des réformes consolidantes », a-t-il soutenu.

Moundiaye Cissé a aussi salué le format retenu pour cette concertation nationale, estimant qu’il présente un avantage considérable sur le plan financier.
 


« Les anciens dialogues ne coûtaient pas moins de 300 millions de FCFA en transport, restauration et frais d’hôtel. Ce dialogue-là va coûter presque zéro franc », a-t-il affirmé.

Au-delà de la question budgétaire, le COSCE estime que cette formule permettra une interaction plus directe entre le chef de l’État et les différentes composantes de la société, notamment les couches souvent marginalisées.

Dans cette perspective, l’organisation a plaidé pour une participation inclusive associant aussi bien les anciens Premiers ministres et anciens présidents de l’Assemblée nationale que les acteurs du secteur informel, les commerçants, les ambulants et les groupes vulnérables.

« Il ne faut pas que ce dialogue reste un dialogue entre acteurs politiques. Il doit être ouvert et toucher même les groupes les plus vulnérables », a insisté le président du COSCE.

Le collectif appelle ainsi à la tenue effective du dialogue national tel que prévu par les autorités et souhaite que l’ensemble des questions liées aux réformes institutionnelles puissent être abordées « sans tabou ».



Lundi 18 Mai 2026
Idy Sow



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Concertations nationales : La société civile pose ses conditions pour un dialogue sans filtres

Concertations nationales : La société civile pose ses conditions pour un dialogue sans filtres - 18/05/2026

Cyberattaque au trésor public : La DGCPT confirme un acte malveillant et annonce la reprise progressive des services

Cyberattaque au trésor public : La DGCPT confirme un acte malveillant et annonce la reprise progressive des services - 18/05/2026

Trump renonce à sa plainte contre le fisc américain dans des conditions troubles

Trump renonce à sa plainte contre le fisc américain dans des conditions troubles - 18/05/2026

Fusillade en Turquie: un homme armé abat quatre personnes, huit autres blessées

Fusillade en Turquie: un homme armé abat quatre personnes, huit autres blessées - 18/05/2026

Des frappes russes ciblent un cargo chinois et font plus de 30 blessés en Ukraine

Des frappes russes ciblent un cargo chinois et font plus de 30 blessés en Ukraine - 18/05/2026

APF-32e Assemblée Régionale Afrique à Dakar : Le président de l'APF appelle à une diplomatie fondée sur le dialogue face aux crises au Proche-Orient

APF-32e Assemblée Régionale Afrique à Dakar : Le président de l'APF appelle à une diplomatie fondée sur le dialogue face aux crises au Proche-Orient - 18/05/2026

Poste de surveillance de Diyabougou : la Police des frontières saisit un important lot de matériel explosif

Poste de surveillance de Diyabougou : la Police des frontières saisit un important lot de matériel explosif - 18/05/2026

Assemblée parlementaire de la Francophonie à Dakar : Hilarion Etong plaide pour une sécurité collective pensée par les Africains

Assemblée parlementaire de la Francophonie à Dakar : Hilarion Etong plaide pour une sécurité collective pensée par les Africains - 18/05/2026

Dialogue national : La Coalition Diomaye Président soutient l’initiative du chef de l’État

Dialogue national : La Coalition Diomaye Président soutient l’initiative du chef de l’État - 18/05/2026

Pèlerinage de Popenguine 2026 : la gendarmerie déploie un vaste plan de circulation et de sécurité

Pèlerinage de Popenguine 2026 : la gendarmerie déploie un vaste plan de circulation et de sécurité - 18/05/2026

Ziguinchor mise sur la paix : leaders religieux et jeunesse unis contre les tensions sociales

Ziguinchor mise sur la paix : leaders religieux et jeunesse unis contre les tensions sociales - 18/05/2026

LIBRE PROPOS : Le temps des décisions Par Abdoulaye THIAM

LIBRE PROPOS : Le temps des décisions Par Abdoulaye THIAM - 18/05/2026

Pendant 17 ans, il trompe son marabout : Serigne B Mbacké croyait surveiller son troupeau, le berger lui montrait ceux des voisins

Pendant 17 ans, il trompe son marabout : Serigne B Mbacké croyait surveiller son troupeau, le berger lui montrait ceux des voisins - 18/05/2026

Viré des funérailles, il revient avec une machette : un cultivateur risque la perpétuité après une attaque “barbare”

Viré des funérailles, il revient avec une machette : un cultivateur risque la perpétuité après une attaque “barbare” - 18/05/2026

“C’était la troisième fois…” : Accusé d’abus sur une adolescente de 14 ans, un homme de 52 ans risque 15 ans de prison

“C’était la troisième fois…” : Accusé d’abus sur une adolescente de 14 ans, un homme de 52 ans risque 15 ans de prison - 18/05/2026

Pikine, Thiaroye, Yeumbeul : la Br frappe un réseau illégal d’eau en sachet…12 usines clandestines démantelées

Pikine, Thiaroye, Yeumbeul : la Br frappe un réseau illégal d’eau en sachet…12 usines clandestines démantelées - 18/05/2026

‎KOLDA : La Sûreté urbaine neutralise deux chefs de gangs de rue...

‎KOLDA : La Sûreté urbaine neutralise deux chefs de gangs de rue... - 18/05/2026

Érosion côtière à Djifer : la mer grignote le littoral et menace les pêcheurs du Saloum

Érosion côtière à Djifer : la mer grignote le littoral et menace les pêcheurs du Saloum - 17/05/2026

Tabaski 2026 à Dahra Djoloff : le défi du ministre Mabouba Diagne, « fournir 900.000 moutons pour compléter les 2 millions nécessaires »

Tabaski 2026 à Dahra Djoloff : le défi du ministre Mabouba Diagne, « fournir 900.000 moutons pour compléter les 2 millions nécessaires » - 17/05/2026

Louga : Le Président Diomaye Faye chez le Khalife de la famille omarienne, puis à Guéoul pour présenter ses condoléances

Louga : Le Président Diomaye Faye chez le Khalife de la famille omarienne, puis à Guéoul pour présenter ses condoléances - 17/05/2026

Randonnée pédestre du Maire de Dakar : Abass Fall dénonce l’indiscipline après le départ de Ousmane Sonko

Randonnée pédestre du Maire de Dakar : Abass Fall dénonce l’indiscipline après le départ de Ousmane Sonko - 17/05/2026

Le Président Bassirou Diomaye Faye face à l’Histoire (Abdou Fall, ancien ministre d’État)

Le Président Bassirou Diomaye Faye face à l’Histoire (Abdou Fall, ancien ministre d’État) - 17/05/2026

Mali: appel au dialogue d’un proche du chef-religieux le plus influent du pays, le chérif de Nioro

Mali: appel au dialogue d’un proche du chef-religieux le plus influent du pays, le chérif de Nioro - 17/05/2026

RDC: l’épidémie d’Ebola est désormais une urgence sanitaire «de portée internationale», selon l'OMS

RDC: l’épidémie d’Ebola est désormais une urgence sanitaire «de portée internationale», selon l'OMS - 17/05/2026

Affaire Epstein: une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris

Affaire Epstein: une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris - 17/05/2026

La Russie subit l’une des attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre: “C’est complètement justifié” selon Zelensky

La Russie subit l’une des attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre: “C’est complètement justifié” selon Zelensky - 17/05/2026

Thiès / Lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité : Ousmane Diop plébiscite Amadou Bâ et tance le régime en place...

Thiès / Lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité : Ousmane Diop plébiscite Amadou Bâ et tance le régime en place... - 17/05/2026

La plateforme

La plateforme "Les Boucliers Diomaye" dénonce un « acharnement » contre le président Bassirou Diomaye Faye - 16/05/2026

Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés .

Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés . - 16/05/2026

Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal

Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal - 16/05/2026

RSS Syndication