Pikine, Thiaroye, Yeumbeul : la Br frappe un réseau illégal d’eau en sachet…12 usines clandestines démantelées


Pikine, Thiaroye, Yeumbeul : la Br frappe un réseau illégal d’eau en sachet…12 usines clandestines démantelées
Une vaste opération menée dans la banlieue dakaroise vient de mettre à nu un réseau clandestin de fabrication d’eau en sachet. Selon le quotidien  Libération, les éléments de la Brigade de recherches de Dakar ont démantelé pas moins de 12 sites illégaux de production installés entre Pikine, Thiaroye et Yeumbeul.
 
L’opération, conduite le lundi 11 mai 2026, entre dans le cadre de la lutte contre les activités industrielles clandestines et de la protection des consommateurs. Derrière des apparences de simples unités de production se cacherait en réalité un système bien organisé fonctionnant en dehors des normes sanitaires et administratives exigées.
 
Une descente musclée dans plusieurs quartiers
 
Au cours de cette opération de grande envergure, les enquêteurs ont procédé au contrôle d’une douzaine de sites de fabrication d’eau en sachet. Les responsables des différentes unités ont été interpellés puis auditionnés pour les besoins de l’enquête.
 
D’après  Libération, les investigations menées avec les services chargés de la consommation et de la sécurité sanitaire ont permis de découvrir plusieurs irrégularités préoccupantes.
 
Les enquêteurs évoquent notamment :
 
•       l’utilisation de fausses autorisations de fabrication ;
•       des documents frauduleux pour la mise en vente ;
•       l’absence totale d’agrément administratif pour certaines unités ;
•       ainsi que le déplacement clandestin de plusieurs sites afin d’échapper aux contrôles.
 
Des pratiques qui soulèvent de sérieuses inquiétudes sur la qualité réelle de l’eau commercialisée dans plusieurs quartiers populaires de Dakar.
 
Une menace directe pour la santé publique
 
Selon les informations relayées par  Libération, cette opération vise avant tout à protéger les populations contre des produits alimentaires ne respectant pas les normes sanitaires requises.
 
Dans un contexte où l’eau en sachet est massivement consommée dans les marchés, les gares routières et les quartiers périphériques, les autorités craignent les conséquences sanitaires liées à ces productions clandestines.
 
L’enquête a toutefois permis de constater que certaines unités contrôlées étaient bel et bien conformes à la réglementation en vigueur, preuve que l’opération ciblait principalement les réseaux opérant dans l’illégalité.
 
D’autres descentes annoncées
 
Toujours selon des sources proches du dossier citées par  Libération, les opérations devraient se poursuivre dans plusieurs autres communes de Dakar.
 
Les enquêteurs veulent désormais identifier l’ensemble des unités clandestines encore actives dans le secteur afin de démanteler définitivement ces réseaux considérés comme une menace pour la santé publique.
Autres articles
Lundi 18 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dialogue national : La Coalition Diomaye Président soutient l’initiative du chef de l’État

Dialogue national : La Coalition Diomaye Président soutient l’initiative du chef de l’État - 18/05/2026

Pèlerinage de Popenguine 2026 : la gendarmerie déploie un vaste plan de circulation et de sécurité

Pèlerinage de Popenguine 2026 : la gendarmerie déploie un vaste plan de circulation et de sécurité - 18/05/2026

Ziguinchor mise sur la paix : leaders religieux et jeunesse unis contre les tensions sociales

Ziguinchor mise sur la paix : leaders religieux et jeunesse unis contre les tensions sociales - 18/05/2026

LIBRE PROPOS : Le temps des décisions Par Abdoulaye THIAM

LIBRE PROPOS : Le temps des décisions Par Abdoulaye THIAM - 18/05/2026

Pendant 17 ans, il trompe son marabout : Serigne B Mbacké croyait surveiller son troupeau, le berger lui montrait ceux des voisins

Pendant 17 ans, il trompe son marabout : Serigne B Mbacké croyait surveiller son troupeau, le berger lui montrait ceux des voisins - 18/05/2026

Viré des funérailles, il revient avec une machette : un cultivateur risque la perpétuité après une attaque “barbare”

Viré des funérailles, il revient avec une machette : un cultivateur risque la perpétuité après une attaque “barbare” - 18/05/2026

“C’était la troisième fois…” : Accusé d’abus sur une adolescente de 14 ans, un homme de 52 ans risque 15 ans de prison

“C’était la troisième fois…” : Accusé d’abus sur une adolescente de 14 ans, un homme de 52 ans risque 15 ans de prison - 18/05/2026

‎KOLDA : La Sûreté urbaine neutralise deux chefs de gangs de rue...

‎KOLDA : La Sûreté urbaine neutralise deux chefs de gangs de rue... - 18/05/2026

Érosion côtière à Djifer : la mer grignote le littoral et menace les pêcheurs du Saloum

Érosion côtière à Djifer : la mer grignote le littoral et menace les pêcheurs du Saloum - 17/05/2026

Tabaski 2026 à Dahra Djoloff : le défi du ministre Mabouba Diagne, « fournir 900.000 moutons pour compléter les 2 millions nécessaires »

Tabaski 2026 à Dahra Djoloff : le défi du ministre Mabouba Diagne, « fournir 900.000 moutons pour compléter les 2 millions nécessaires » - 17/05/2026

Louga : Le Président Diomaye Faye chez le Khalife de la famille omarienne, puis à Guéoul pour présenter ses condoléances

Louga : Le Président Diomaye Faye chez le Khalife de la famille omarienne, puis à Guéoul pour présenter ses condoléances - 17/05/2026

Randonnée pédestre du Maire de Dakar : Abass Fall dénonce l’indiscipline après le départ de Ousmane Sonko

Randonnée pédestre du Maire de Dakar : Abass Fall dénonce l’indiscipline après le départ de Ousmane Sonko - 17/05/2026

Le Président Bassirou Diomaye Faye face à l’Histoire (Abdou Fall, ancien ministre d’État)

Le Président Bassirou Diomaye Faye face à l’Histoire (Abdou Fall, ancien ministre d’État) - 17/05/2026

Mali: appel au dialogue d’un proche du chef-religieux le plus influent du pays, le chérif de Nioro

Mali: appel au dialogue d’un proche du chef-religieux le plus influent du pays, le chérif de Nioro - 17/05/2026

RDC: l’épidémie d’Ebola est désormais une urgence sanitaire «de portée internationale», selon l'OMS

RDC: l’épidémie d’Ebola est désormais une urgence sanitaire «de portée internationale», selon l'OMS - 17/05/2026

Affaire Epstein: une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris

Affaire Epstein: une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris - 17/05/2026

La Russie subit l’une des attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre: “C’est complètement justifié” selon Zelensky

La Russie subit l’une des attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre: “C’est complètement justifié” selon Zelensky - 17/05/2026

Thiès / Lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité : Ousmane Diop plébiscite Amadou Bâ et tance le régime en place...

Thiès / Lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité : Ousmane Diop plébiscite Amadou Bâ et tance le régime en place... - 17/05/2026

La plateforme

La plateforme "Les Boucliers Diomaye" dénonce un « acharnement » contre le président Bassirou Diomaye Faye - 16/05/2026

Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés .

Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés . - 16/05/2026

Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal

Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal - 16/05/2026

DIOMAYE- PRÉSIDENT - Mor Ndack TALL, ex-administrateur militaire, dénonce des dysfonctionnements au sein de la coalition

DIOMAYE- PRÉSIDENT - Mor Ndack TALL, ex-administrateur militaire, dénonce des dysfonctionnements au sein de la coalition - 16/05/2026

De Genève à Diourbel : Sept ans de cavale,la traque implacable de Djiby Bâ, condamné à perpétuité pour le meurtre de Valentina Tarallo

De Genève à Diourbel : Sept ans de cavale,la traque implacable de Djiby Bâ, condamné à perpétuité pour le meurtre de Valentina Tarallo - 16/05/2026

Un symbole du Cayor disparaît : l’ancienne gare historique de Ndande ravagée par un incendie

Un symbole du Cayor disparaît : l’ancienne gare historique de Ndande ravagée par un incendie - 16/05/2026

Législatives capverdiennes : Gisèle Lopes d’Almeida clôt sa campagne au Sénégal et attaque le gouvernement

Législatives capverdiennes : Gisèle Lopes d’Almeida clôt sa campagne au Sénégal et attaque le gouvernement - 16/05/2026

Kaolack : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye renforce le dispositif de prévention des inondations...

Kaolack : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye renforce le dispositif de prévention des inondations... - 16/05/2026

Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations

Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations - 15/05/2026

Arrestation de Pape Malick Ndour : L’APR dénonce une dérive autoritaire et réclame sa libération immédiate

Arrestation de Pape Malick Ndour : L’APR dénonce une dérive autoritaire et réclame sa libération immédiate - 15/05/2026

Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation

Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation - 15/05/2026

DIC: L’ancien ministre Pape Malick Ndour arrêté

DIC: L’ancien ministre Pape Malick Ndour arrêté - 15/05/2026

RSS Syndication