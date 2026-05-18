Pikine, Thiaroye, Yeumbeul : la Br frappe un réseau illégal d’eau en sachet…12 usines clandestines démantelées

Une vaste opération menée dans la banlieue dakaroise vient de mettre à nu un réseau clandestin de fabrication d’eau en sachet. Selon le quotidien Libération, les éléments de la Brigade de recherches de Dakar ont démantelé pas moins de 12 sites illégaux de production installés entre Pikine, Thiaroye et Yeumbeul.



L’opération, conduite le lundi 11 mai 2026, entre dans le cadre de la lutte contre les activités industrielles clandestines et de la protection des consommateurs. Derrière des apparences de simples unités de production se cacherait en réalité un système bien organisé fonctionnant en dehors des normes sanitaires et administratives exigées.



Une descente musclée dans plusieurs quartiers



Au cours de cette opération de grande envergure, les enquêteurs ont procédé au contrôle d’une douzaine de sites de fabrication d’eau en sachet. Les responsables des différentes unités ont été interpellés puis auditionnés pour les besoins de l’enquête.



D’après Libération, les investigations menées avec les services chargés de la consommation et de la sécurité sanitaire ont permis de découvrir plusieurs irrégularités préoccupantes.



Les enquêteurs évoquent notamment :



• l’utilisation de fausses autorisations de fabrication ;

• des documents frauduleux pour la mise en vente ;

• l’absence totale d’agrément administratif pour certaines unités ;

• ainsi que le déplacement clandestin de plusieurs sites afin d’échapper aux contrôles.



Des pratiques qui soulèvent de sérieuses inquiétudes sur la qualité réelle de l’eau commercialisée dans plusieurs quartiers populaires de Dakar.



Une menace directe pour la santé publique



Selon les informations relayées par Libération, cette opération vise avant tout à protéger les populations contre des produits alimentaires ne respectant pas les normes sanitaires requises.



Dans un contexte où l’eau en sachet est massivement consommée dans les marchés, les gares routières et les quartiers périphériques, les autorités craignent les conséquences sanitaires liées à ces productions clandestines.



L’enquête a toutefois permis de constater que certaines unités contrôlées étaient bel et bien conformes à la réglementation en vigueur, preuve que l’opération ciblait principalement les réseaux opérant dans l’illégalité.



D’autres descentes annoncées



Toujours selon des sources proches du dossier citées par Libération, les opérations devraient se poursuivre dans plusieurs autres communes de Dakar.



Les enquêteurs veulent désormais identifier l’ensemble des unités clandestines encore actives dans le secteur afin de démanteler définitivement ces réseaux considérés comme une menace pour la santé publique.