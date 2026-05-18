Dialogue national : La Coalition Diomaye Président soutient l’initiative du chef de l’État

La Coalition Diomaye Président a rendu public ce 18 mai 2026 à Dakar un communiqué dans lequel, elle exprime son « soutien solennel aux audiences de concertation avec les forces vives de la Nation. Ces rencontres sont convoquées par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, et doivent se tenir du 21 au 31 mai 2026.



Dans la note, la coalition salue une « démarche de haute portée institutionnelle qui, selon elle, consacre l’importance du dialogue, de l’écoute mutuelle et de la concertation dans le style de gouvernance du Président Bassirou Diomaye Faye, dans la continuité de la tradition sénégalaise de dialogue, de concertation et de recherche de consensus ».



La coalition souligne que ces audiences ouvrent « un cadre inclusif de discussions avec les acteurs politiques, économiques et sociaux. » Elle estime que « le Président Bassirou Diomaye Faye y réaffirme sa volonté de préserver la stabilité du pays et de bâtir des consensus durables autour des grands enjeux stratégiques du Sénégal. »



Qualifiant cette séquence de moment important pour la consolidation de la nation, « la coalition Diomaye président invite l’ensemble des forces vives à répondre favorablement à cet appel patriotique. Elle appelle à le faire « dans un esprit d’ouverture, de dépassement et d’engagement afin de contribuer à l’édification d’un Sénégal stable, souverain et prospère. »