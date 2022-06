Popenguine / Bonne couverture du réseau téléphonique à Popenguine : Les assurances du DG de l’ARTP…

M. Abdoul LY rassure ! « Nos équipes techniques sont mobilisées depuis plusieurs jours, tous les moyens ont été déployés sur place par l’ARTP. En somme, sur instructions du Chef de l’État, prises pour une couverture satisfaisante du réseau téléphonique à Popenguine ».



C’est l’assurance donnée par M. Abdoul Ly à l’issue de la traditionnelle visite que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes effectue à chaque édition sur les lieux, au micro de Dakaractu Mbour



M. Ly se dit rassuré après la visite des installations techniques mises en place par les opérateurs de téléphonie pour une bonne couverture du réseau téléphonique.



« Rien à signaler ! En compagnie de mes collaborateurs, j’ai fait le tour des installations des opérateurs. Et c’est heureux, pour nous, de constater que tout le dispositif additionnel fonctionne. Du moins, pour le moment », souligne le DG de l’ARTP.



Et ce dernier d’ajouter que ses équipes déployées sur place restent toutefois vigilantes concernant la survenance d’éventuels problèmes qui seraient liés à la couverture du réseau téléphonique ou à la qualité de service ».



D’ailleurs, une équipe technique de mesures dépêchée par l’ARTP séjourne sur les lieux depuis jeudi dernier. Elle va y rester jusqu’à la fin de l’événement religieux. C’est pour signaler aux opérateurs, à chaque fois que de besoin, d’éventuels dysfonctionnements sur le réseau téléphonique.



Avant de faire le tour des installations techniques des opérateurs de téléphonie, M. Abdoul Ly a été reçu par l’autorité religieuse de Popenguine, en présence des responsables du comité d’organisation.



Le DG de l’ARTP leur a remis sa contribution en packs d’eau, masques et flacons de gel hydroalcoolique.



Le guide religieux a formulé des prières pour M. Abdoul Ly et sa délégation ; des prières aussi pour un Sénégal prospère.



Plusieurs milliers de fidèles catholiques sont attendus à ce 134ème pèlerinage marial de Popenguine.