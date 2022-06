Popenguine 2022 : 22.339 marcheurs au niveau national attendus.

Le pèlerinage est certes une pratique religieuse universelle, mais avec des spécificités selon les différentes traditions religieuses. C’est là qu’il peut être utile de s’intéresser au déroulement du pèlerinage chrétien. Quelles sont les étapes marquantes de ce pèlerinage ?



« Le nombre de pèlerins aura une augmentation de 40% cette année. Nous comptons recevoir 22.339 marcheurs au niveau national, plus les autres pèlerins », a confirmé Père Paul Marie Madika, Directeur adjoint des œuvres.



Les différentes étapes d’un pèlerinage qui mènent à un sanctuaire sont : le départ, l’arrivée, l’accueil, le séjour et la fin du parcours. Chacune de ces étapes « est marquée et animée par la prière », précise le directoire qui encourage le pèlerin à se laisser « éclairer, guider, nourrir et soutenir par la Parole de Dieu »



En effet, ajoute-t-il, « la réussite d’un pèlerinage, tant du point de vue culturel que pour les fruits spirituels qu’il peut apporter au fidèle, dépend du bon ordonnancement des célébrations et de la présentation appropriée de ses diverses phases ».



Les différentes phases du pèlerinage chrétien



Avant d’entamer le pèlerinage, démarche de foi, les pèlerins sont invités à se rassembler pour un moment de prières « dans l’église paroissiale ou dans un lieu plus adapté, se confesser, participer à une messe, faire un chapelet... » Cette rencontre peut être faite autour de la célébration de l’eucharistie ou de la Liturgie des Heures ou encore pour recevoir une bénédiction particulière.



Les marcheurs sont attendus dans la ville sainte de Popenguine vers 15 heures voire 16 heures, dans une ambiance de prière, portée par des chants. Ils sont accueillis sur les lieux par les responsables du sanctuaire à travers une petite cérémonie liturgique, appelée « Liturgie du seuil ».



Le comité d'organisation conclut ses indications sur le déroulement du pèlerinage sur deux recommandations importantes: la vigilance des chauffeurs pour une Popenguine zéro accident et plus de prière pour notre très cher pays le Sénégal.