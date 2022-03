Pont à Péage de Foundiougne : L’édifice long de plus d’un kilomètre et demi, portera le nom de « Nelson Mandela »

Inauguré ce samedi 26 Mars 2018, le grand Pont de Foundiougne, un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve Saloum qui permettra de désenclaver la ville de Foundiougne, portera le nom de Nelson Mandela. Grand héros de la lutte contre l’apartheid, Mandela est mort en 2013.



Une information révélée par le président de la République Macky Sall lors de l’inauguration de l’infrastructure aujourd’hui.



Cet ouvrage s'étend sur 1600 mètres de long pour 11,4 mètres de large. Le Président Sall a expliqué avoir décidé de donner le nom de l’ancien Président Sud-africain « non seulement en tant que président de l’Union africaine, mais aussi au nom de l’amitié des peuples... »



La construction du pont à péage de Foundiougne lancé en février 2018 a été financée à hauteur de 45 milliards de francs CFA (environ 77 millions de dollars USD) par l’État du Sénégal et Eximbank of China.

Pendant la phase des travaux, près de 2.000 emplois ont été créés dont 500 emplois directs et 1500 emplois indirects, assure le bureau d’information gouvernementale (BIG).