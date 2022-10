Politique éducative : Paul Gnelou déplore le déficit de 4,1 millions d'enseignants en Afrique

a Société civile africaine s’engage pour le renforcement des initiatives de responsabilisation en vue de la réalisation d’une éducation inclusive et équitable de qualité en Afrique. C’est dans ce cadre que le 11ème forum panafricain sur les politiques éducatives organisé par le Réseau Africain de Campagne pour l’Éducation pour tous (ANCEFA) en collaboration avec la COSYDEP, s’est tenu les 27 et 28 octobre 2022, à Dakar. Deux jours de réflexions et d’échanges sur le thème : « le rôle et la place de la jeunesse africaine dans l'éducation inclusive, émancipatrice et transformatrice, basée sur les droits, à l'ère numérique ».

Pendant les deux jours du Forum sur les politiques éducatives, les participants membres des 39 coalitions nationales de ANCEFA, les partenaires de mise en œuvre des différents projets et programmes éducatifs au niveau régional et global, notamment la CME, le Partenariat Mondial pour l’Education (PME), UNESCO, etc... vont se pencher sur les progrès de l’Afrique dans la mise en œuvre de l’ODD4 et de la Stratégie Continentale de l’Éducation pour l’Afrique de l’Union Africaine.

Cette rencontre a été pour ANCEFA, l’occasion de faire le bilan de la mise en œuvre du Fonds de la Société Civile pour l’Éducation (CSEF), et d’être orienté sur le Projet Éducation à voix Haute (EOL), successeur du Programme CSEF. Le Forum a été officiellement ouvert par le Vice-président de l'ANCEFA, M. Paul Gnelou qui a salué les efforts de la société civile afin d’offrir à l’Afrique des ressources humaines performantes imprégnées des valeurs africaines.

« Selon le rapport mondial de suivi de l'éducation et l'institut de statistiques de l'UNESCO, plus de 244 millions d'enfants et de jeunes âgés de 6 à 18 ans se trouvaient toujours en dehors de l'école en 2021. En Afrique subsaharienne, 98 millions d'enfants et de jeunes sont exclus de l'éducation (...) l'Afrique subsaharienne est également la région qui connaît la plus forte pénurie d'enseignants, estimée à 4,1 millions, soit un million d'enseignants au primaire et 3,1 millions au secondaire » a expliqué Paul Gnelou.

La coordonnatrice régionale de l'ANCEFA affirme pour sa part que l'accès à l'éducation de qualité est un droit pour tous, et dénonce que les personnes vivant avec un handicap sont complètement laissées en rade. Selon elle, la responsabilité est partagée par les parents qui ne veulent pas inscrire à l'école leurs enfants en situation de handicap pis, l’État n'a pas mis en place les mécanismes idoines pour faciliter la tâche aux personnes atteintes de handicap.

Le directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow déplore la déscolarisation des enfants et ceux qui ne sont jamais partis à l'école. Selon lui, c'est anormal de voir un enfant quitter sans même avoir le minimum de compétences à l'école. Il affirme qu'on ne peut pas concevoir en 2022, qu'il y avait des élèves qui ne peuvent pas lire, écrire.

Le vice-président, Paul Gnelou, termine par interpeller nos états sur leurs agendas d'éducation. Il les invite à faire leur propre agenda basé sur les réalités du continent afin d’assurer le développement et son financement