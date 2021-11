Politique agricole régionale : Les pays membres de la Cedeao s’impliquent dans le programme agro-écologie pour une sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement.

Lancé à Dakar en Septembre 2019, le programme agro-écologie en Afrique de l’Ouest mis en œuvre par la Cedeao et appuyé par des partenaires comme l’Union Européenne et l’Agence française de développement, est dans une phase de matérialisation avec la formation des membres de l’organisation Ouest africaine.



Aujourd’hui, avec les défis liés à l’insécurité alimentaire, la dégradation des sols et surtout les menaces liées aux changements climatiques, il est urgent de mettre en place des mécanismes compacts. Ainsi, dans le cadre de Ecowap visant à transformer de manière positive et importante, l’Ouest Africaine pour permettre aux exploitations familiales de concilier les performances économiques à ces défis écologiques, la Cedeao entend œuvrer pour la formation et le partage d’expérience des institutions de recherche, des universités et écoles d’agriculture pour parvenir à ses fins agro-écologiques.



Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a présidé ce matin au lancement de ces travaux sous la supervision du représentant permanent de la Cedeao et celui de l’ARAA...