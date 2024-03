Politique : Mamadou Lamine Diallo renverse la vision de Amadou Bâ et expose une nouvelle stratégie..

Après une semaine de campagne dans le sud du Sénégal, le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, l'honorable député Mamadou Lamine Diallo de la coalition MLD TEKKI 2024, a fait le bilan de cette première étape en réunissant la presse dans les locaux de son siège.



Pour le candidat, contrairement à la plupart des opposants, il est plus pertinent de commencer la campagne dans les sous-régions du Sénégal.



« J’ai commencé ma campagne électorale dans cette zone pour d’abord visualiser et situer les difficultés, après analyse, je me suis rendu compte qu’une nouvelle politique et vision était nécessaire pour sortir ces localités des difficultés », assure le leader.



Après cette première étape, Mamadou Lamine a jugé impertinente la vision de l’ex Premier ministre Amadou Ba. Pour lui, il faut renverser totalement la vision du régime et repartir sur de nouvelles bases...