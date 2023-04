Police Nationale : cérémonie de présentation du drapeau aux élèves de la 47ème promotion

Comme à l’accoutumée, la direction de la formation de la police nationale a procédé ce 13 avril à la cérémonie de présentation du drapeau aux nouveaux élèves de la police. Pour cette année, c’est au tour de la 47ème promotion de l’École Nationale de Police, de recevoir le drapeau au cours d'une cérémonie présidée par l’Inspecteur Général de la Police et directeur général de la police Mr Seydou Bocar Yague, en présence des directeurs et chefs de service et de division de la Police.







En effet, la cérémonie de présentation du drapeau aux élèves est un événement solennel marquant l'engagement de l’élève policier à terminer sa formation initiale de base conjuguée avec les principes et idéologies qui sous-tendent l'action d’un fonctionnaire de Police au service de la Nation.