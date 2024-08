Polémique autour du port du voile : le message de Aliou Sall à la communauté catholique

L’ancien directeur général de la caisse de dépôts et consignations (CDC) a adressé un message à la communauté catholique suite à la polémique sur le port du voile dans certains établissements privés au Sénégal. « Chers compatriotes, comme beaucoup de sénégalais musulmans, je me sens obligé, dans ce contexte de frustration et d’ostracisme, d’exprimer ma solidarité à la communauté catholique.



Les raisons de ma solidarité sont multiples. C’est d’abord mon statut de musulman qui m’y oblige, fidèle aux recommandations de notre Prophète SAW en matière de bon voisinage. C’est aussi ma fidélité à l’esprit d’ouverture et de tolérance qui caractérise le Sénégalais qui m’y encourage. C’est enfin le produit de l’école catholique que je suis qui forge ma loyauté à celle-ci » a déclaré Aliou Sall en guise de contribution à ce sujet non moins sensible.



Le devoir, selon l’ancien maire de Guediawaye, c’est d’apaiser les esprits et de s’inspirer des relations entre Thierno Seydou Nourou Tall et Léopold Sedar Senghor ! Ou du même Léopold Sedar Senghor avec Serigne Falou Mbacke. « Soyons juste prudents ! Ne mettons pas notre patrimoine de paix et de tolérance en péril. Alleluia ! Qu’Allah soit loué ! » ajoute-t-il en tant que promoteur éducatif.