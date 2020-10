Pôle sportif et de loisirs : La Commune de Grand-Dakar bientôt dotée d'un complexe moderne.

Grand-Dakar sera bientôt dotée d’un pôle sportif et de loisirs comme annoncé par le maire de la commune, Jean Baptiste Diouf qui faisait face à la presse ce mardi. À en croire ses explications, ce projet ambitieux a été ficelé dans le cadre d’une Convention de partenariat entre la mairie et le groupe Africapitale à hauteur de 400 millions FCFA. Situé sur le site « Diankalaar », ce pôle sportif sera composé d’un parking aménagé de 300 places, d'équipements sportifs divers, de deux terrains de football et d’un terrain de Basket. Le tout construit en hauteur sur le parking…