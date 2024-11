Podor / Djiby Mamadou Diallo démissionne de la coalition Takku Wallu et rejoint Pastef

Tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu à Podor, un des lieutenants de l'ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo, Djiby Mamadou Diallo, a décidé de tourner le dos à son leader. Président du conseil communal de la Jeunesse, Délégué National des Jeunes du Département de Podor, Djiby Mamadou Diallo, rejoint le parti Pastef les Patriotes.

« Après 15 ans de militantisme derrière ADD, j’ai pris la décision de mettre un terme à mon compagnonnage avec Abdoulaye Daouda Diallo pour rejoindre le parti Pastel et apporter mon soutien à mon jeune frère Dr. Seydou DIALLO, DG Sen-PNA Pharmacie Nationale d'Approvisionnement », a fait savoir le président du conseil communal de la Jeunesse de Boké Dialloubé.



Ainsi, Djiby Mamadou Diallo appelle à voter massivement pour la liste du parti au pouvoir dans la Commune de Boke Dialloube et dans le département de Podor. « Je demande aux populations de Podor et du Fouta de voter et faire voter la liste Pastef les patriotes pour donner au président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko les moyens de mettre en œuvre sa politique », indique-t-il.