Plus de 390 kg de drogue saisis, un trafiquant arrêté : la Gendarmerie intensifie la pression

La Gendarmerie nationale vient de frapper un grand coup dans sa lutte contre le trafic de drogue. Dans un communiqué publié ce mardi, elle annonce la saisie de plus de 390 kilogrammes de drogues en seulement quelques jours, ainsi que l’arrestation d’un trafiquant présumé.





Tout est parti de la spectaculaire saisie de 80 kg de cocaïne opérée à Dakar par la Section de Recherches, révélée récemment. Mais loin de s’arrêter là, les unités territoriales ont poursuivi l’offensive. Le 14 avril 2025, les brigades de Fimela et de Sokone ont respectivement intercepté 300 kg et 11 kg de chanvre indien lors d’opérations distinctes.





Mieux encore, à Sokone, un individu de nationalité sénégalaise a été arrêté dans la foulée. Une interpellation survenue seulement quelques jours après le démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne dans la capitale, le 11 avril.



Ces saisies massives illustrent l’efficacité des opérations engagées par le Haut-commandement de la Gendarmerie, qui a intensifié la surveillance sur l’ensemble du territoire. Le communiqué précise que les opérations se poursuivent, confirmant une stratégie de lutte désormais permanente contre les réseaux de narcotrafiquants.