Plan de licenciement annoncé à l’AIBD : Le SYTAS manifeste son désaccord et formule des propositions

À la suite du séminaire d’échange et de réflexion tenu à Saly Portudal du 26 au 28 février 2025 entre la direction générale de l’AIBD SA et les partenaires sociaux, au cours duquel un plan social prévoyant un licenciement massif d’un nombre important de salariés a été retenu, le Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) s’est réuni en congrès extraordinaire pour statuer sur cette situation. Le syndicat « désapprouve cette décision de l’État du Sénégal et compte tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts moraux et matériels de tous les salariés de l’AIBD SA ».



Conscient des difficultés financières que traverse la société AIBD SA, le SYTAS se dit ouvert à toute négociation constructive avec la direction générale, dans l’optique de préserver l’outil de travail et de sauver les emplois. Cependant, il exprime fermement son désaccord concernant le plan social décidé par les autorités étatiques et annoncé par la direction générale de l’AIBD SA lors du point de presse tenu à Saly Portudal par le Directeur Général.



Le syndicat s’engage à accompagner la direction générale dans ses efforts pour l’ouverture des aéroports de Saint-Louis et de Ziguinchor, afin d’y redéployer une partie du personnel touché par les licenciements. Par ailleurs, il préconise la reprise des travaux du Centre de Maintenance Aéronautique ainsi que le démarrage des travaux du projet Aéroville, deux projets phares de l’AIBD SA, générateurs d’emplois.



La revalorisation du patrimoine foncier de l’AIBD SA à Dakar, hérité de la fusion avec les ADS, constitue également une priorité pour le syndicat.



Enfin, le SYTAS appelle les autorités étatiques à revenir à la table des négociations afin de trouver une alternative à ce projet de licenciement, qui menace de plonger des familles entières dans la précarité. Ces familles, soutenues par leurs pères, mères ou enfants concernés par cette hécatombe sociale, méritent que des solutions durables soient envisagées.