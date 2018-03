Pétrole et gaz découverts au Sénégal : la Turquie entre en jeu

Au moment où ces lignes sont écrites, Macky Sall et Reccep Tayyip Erdogan président, au palais de la République, la cérémonie de signature d’accords entre les deux pays. Ainsi, le ministre Mansour Elimane Kane et son homologue turc ont signé une lettre d’intention dans le domaine des Hydrocarbures et de l’Energie. C’est dire que la Turquie est en plein dans le pétrole et le gaz découverts au Sénégal et très convoités jusque-là par d’autres puissances.



Par-delà le secteur de l’Energie, Ankara s’est aussi engagé à travailler en étroite collaboration avec Dakar en élargissant le partenariat au Tourisme et aux Transports, notamment celui ferroviaire. C’est ainsi que deux accords ont été matérialisés par écrit dans ces deux domaines très stratégiques.