Perturbations électriques à prévoir : La Senelec annonce le basculement au gaz de ses centrales de Bel Air

Dans le cadre de sa stratégie « Gas to Power », la Senelec informe sa clientèle qu’elle procédera au basculement au gaz de ses unités de production de Bel Air, d’une capacité totale de 335 MW, entre le 13 et le 19 mai 2025.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, la Senelec renseigne que cette opération, bien qu’indispensable à la modernisation du système énergétique national, nécessitera l’arrêt temporaire des centrales concernées, ce qui pourrait entraîner des perturbations dans la fourniture d’électricité durant cette période.



Elle assure que des solutions techniques seront mises en œuvre pour limiter au maximum l’impact sur la qualité du service et garantir la continuité d’alimentation électrique dans les zones les plus sensibles.



Senelec présente ses excuses pour les désagréments éventuels et remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa patience durant cette phase de transition, conclut le document.