People : Première soirée post Covid-19 de Wally Ballago Seck

Depuis l’interdiction des rassemblements par l’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, du fait de la propagation de la Covid-19, Wally Ballago Seck et ses semblables ont manqué à leurs fans. Après une baisse des cas notoire au Sénégal, le jeune faramarène a décidé de faire son retour sur scène ce vendredi 06 Novembre au Ngor Timiss.

Un come back qu’il compte marquer fortement pour se rappeler au bon souvenir de ses fans et autres mélomanes...