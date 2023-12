Pathé Badiane / Commémoration de la victoire de Maba Diakhou Bâ : "J'ai pris l'engagement avec vous..., de valoriser ce site..." (Aliou Sow, ministre)

Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Aliou Sow, a présidé aujourd'hui la journée marquant la commémoration de la victoire de Maba Diakhou Bâ face aux troupes françaises à Pathé Badiane (commune de Paoskoto).

Devant les autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi que les autorités locales dont le président du Conseil départemental de Nioro, Aly Mané, le Professeur Aliou Sow, est revenu sur la vie et l'œuvre du grand homme Almamy Maba Diakhou Bâ. "Un grand résistant à la colonisation au Sénégal...Un symbole vivant de la lutte pour la liberté et la dignité. Face à l'envahisseur colonial, il a levé la bannière de la résistance qui a inspiré des milliers de ses compatriotes à se joindre à la lutte. Le 30 novembre 1865, après avoir offert l'asile à Lat Dior et à Alboury, il affronte victorieusement les français à Pathé Badiane".

Poursuivant, Aliou Sow d'ajouter : "Le président de la République m'a demandé de lui faire une proposition pour qu'il puisse décréter une journée nationale de la résistance. La jeune génération doit savoir que le Sénégal n'a pas vécu seulement la domination et la pénétration coloniale, le Sénégal a été particulièrement marqué par le courage, la détermination et le patriotisme de ses combattants et de ses résistants".

Concernant la cuvette de Pathé Badiane, le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique s'est s'engagé "à perpétuer le souvenir de ses sacrifices et à transmettre aux générations futures l’histoire de cet homme exceptionnel qui a défié l'oppresseur et tracé le chemin vers la liberté. J'ai pris l'engagement avec vous, sa famille biologique, le conseil municipal de Paoskoto et le conseil départemental de Nioro, de valoriser ce site...et d'en faire un véritable lieu de pèlerinage avec toutes les commodités nécessaires".