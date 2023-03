Partenariat : TotalEnergies et Kalidou Koulibaly jouent ensemble pour atteindre de nouveaux challenges !

C’est fait ! Le groupe TotalEnergies à travers le directeur général de TotalEnergies marketing Sénégal, Badara Mbacké et Kalidou Koulibaly, le capitaine de la sélection nationale du Sénégal, ont paraphé une convention de partenariat. Un contrat d’une durée d’un an, dont la cérémonie s’est déroulée ce lundi matin, au niveau des locaux de la Total sis sur la routes des Almadies.

Les deux parties ont officiellement associé leurs images avec un KK, qui endosse désormais le rôle d’ambassadeur de TotalEnergies sur le continent africain et bien au-delà. En plus d’être le sponsor leader de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), TotalEnergies entend ainsi s’entourer des leaders du continent africain, de la trempe du champion d’Afrique sénégalais, Kalidou Koulibaly.

À cet effet, Badara Mbacké, le Dg de TotalEnergies marketing Sénégal s’est réjoui de ladite collaboration. “Nous sommes heureux de signer ce partenariat avec Kalidou Koulibaly. C’est un emblème, une icône pour la jeunesse.“

D’après lui, le groupe TotalEnergies et Koulibaly ont en commun des valeurs telles que le leadership, la rigueur, la combativité, l’esprit d’équipe. Autant de qualités qui font que Koulibaly est l’homme de la situation de l’avis du directeur général de TotalEnergies marketing Sénégal.

De son côté, le nouvel ambassadeur de TotalEnergies n’a pas caché son enthousiasme tout en insistant sur la portée et l’impact d’une telle association sur son image, de même que le développement de sa fondation. “La collaboration s’est faite très rapidement. Je pense qu’on défend les mêmes idéologies. C’est une collaboration très importante, pour moi… On va essayer de continuer à montrer une belle image” s’est exprimé Kalidou Koulibaly.

TotalEnergies, d’un point de vue des valeurs, “c’est la sécurité, le respect de l’autre, l’esprit pionnier et le goût de la performance”, a-t-il souligné tout en prenant rendez-vous pour de nouvelles victoires avec le slogan “NdamYuBess!”