Partenariat - Métiers logistiques : Bolloré Transport & Logistics et le Centre Trainmar unissent leur savoir-faire pour la formation d’une ressource humaine qualifiée…

Ladite convention de partenariat entre l’opérateur de référence de la logistique en Afrique de l’Ouest et le Centre Trainmar, permettra de faire bénéficier aux étudiants de l’écosystème, du savoir-faire de Bolloré Transport & Logistics.



« Le principal levier de croissance et du développement de nos pays se situe essentiellement dans la qualité de nos ressources humaines, qui doivent disposer des formations requises jusqu’au plus haut niveau, en particulier, des qualifications professionnelles et techniques, toujours adaptées à l’évolution des standards internationaux les plus pointus », a indiqué le directeur du Centre Trainmar, Momar Mada Fall.



Dans cette perspective, Bolloré Transport & Logistics Sénégal s’est engagée à recevoir des étudiants du principal pôle de formation aux métiers logistiques, afin de leur permettre de réaliser des stages et de confronter leur savoir aux réalités de l’entreprise.



Ce partenariat permettra également aux collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics au Sénégal de partager leurs expériences professionnelles avec les étudiants du centre, lors de journées portes ouvertes, et de bénéficier également de formation continue dispensée dans le centre.



Ainsi, « Bolloré Transport & Logistics Sénégal assoit une stratégie proactive d’acquisition de ressources humaines de qualité, par le biais de conventions nouées avec les meilleures écoles et instituts de formation du Sénégal.



À travers cette convention avec le Centre Trainmar de Dakar, Bolloré Transport & Logistics conforte son option de faire monter en gamme les équipes des métiers portuaires et logistiques, en vue de renforcer leur employabilité », a déclaré Mohamed Diop, le directeur régional Afrique Atlantique de Bolloré Transport & Logistics.





Bolloré Transport & Logistics apporte ainsi sa contribution à l’encadrement de la jeunesse sénégalaise. L’entreprise dispose de huit (8) partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal. Premier réseau de logistique intégrée au Sénégal, Bolloré Transport Logistics Sénégal avec près de 1 000 collaborateurs répartis dans les agences de Dakar, Kaolack et Kidira, intervient dans les domaines de la commission de transport, l’agence maritime, la consignation, la manutention portuaire, la logistique multimodale.



Spécialiste de la logistique et des grands projets industriels et miniers, Bolloré Transport & Logistics Sénégal est également expert dans le domaine du transport de colis lourds et de convois exceptionnels, de l’entreposage à valeur ajoutée. La société offre une gamme diversifiée de services et représente une base d'appui pour les pays de la sous-région, dans le cadre de projets structurants et jouant un rôle clé dans le désenclavement des pays.