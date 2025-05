Pape Thiaw justifie le choix de l'Irlande et l'Angleterre : "Des adversaires idéaux pour notre préparation"

Alors que certains s'interrogeaient sur l'utilité d'affronter deux sélections européennes en amical, le sélectionneur des Lions de la Téranga a livré une réponse sans équivoque. « Ces deux matches, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement », a insisté Pape Thiaw lors de la conférence de presse, ce mardi 27 Mai.



Le technicien sénégalais a poursuivi sa pensée : « on doit se juger sur ce genre de match pour pouvoir préparer la suite de nos matches contre la RDC et contre le Soudan. Et je trouve que c'est important de jouer ces deux matches. » Un choix calculé qui montre la volonté du Sénégal d'opter pour une préparation exigeante à l'approche des grands rendez-vous.