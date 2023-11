Pape Seydou Dianko (député) : « Il a eu l’outrecuidance d’insulter le Chef de l’Etat devant nous et je lui ai apporté la réplique que j’assume»

Dans son intervention à l’Assemblée nationale à l’occasion du vote du projet de budget du ministère du Pétrole et des énergies, le député Pape Seydou Dianko a répondu au député Guy Marius Sagna.



« C’est moi qui l’ai insulté et je l’assume.



Guy Marius Sagna a eu l’outrecuidance d’insulter le Chef de l’Etat devant nous et je lui ai apporté la réplique que j’assume», a déclaré le parlementaire.



Le député a conclu par plaidé pour des lampadaires dans les localités à l’intérieur du pays. Pape Seydou Dianko s’exprimait, ce 25 novembre, à l’Assemblée nationale.