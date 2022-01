Pape Mahawa Diouf : « Nous invitons nos compatriotes à aller voter massivement dans la paix et la sérénité »

Le membre du pôle de la communication de BBY, Pape Mahawa Diouf, invite les citoyens sénégalais à se déployer massivement dans les lieux de vote pour s’acquitter de leur devoir citoyen. Cela dans la paix et la sérénité, sans se laisser divertir par des polémiques politiques.



« Les sénégalais savent faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise graine. Et nous restons convaincus qu’au soir du 23 Janvier nous allons remporter les élections. C’est pourquoi nous appelons nos compatriotes sénégalais à rester mobilisés, pour ne pas se laisser divertir par des polémiques stériles. Et nous les invitons à aller voter massivement dans la paix et la sérénité », invite le responsable politique à l’occasion d’une conférence de presse qu’animait la coalition ce matin…