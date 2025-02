Papa Malick Ndour appelle à la défense des institutions du Sénégal contre "les manipulations politiques"

En s'attaquant ainsi aux institutions publiques, Pape Malick Ndour estime qu'Ousmane Sonko et ses alliés tentent de manipuler l’opinion publique et d’obtenir un soutien populaire en déstabilisant la confiance des citoyens dans leurs propres institutions. Pour l’ancien ministre, cette tentative de destruction des institutions, au service d'intérêts personnels et politiques, est non seulement nuisible au bon fonctionnement de l’État, mais elle est également dangereuse pour l’unité nationale. Les fonctionnaires républicains, selon Pape Malick Ndour, sont les véritables victimes de cette machination, car ils sont injustement ciblés par des attaques sans fondement.



Il a souligné l’importance cruciale de protéger l’intégrité de l’administration publique sénégalaise, qui, selon lui, a toujours été composée de fonctionnaires dévoués et compétents. Leur travail, souvent ignoré et dénigré par des acteurs politiques comme Sonko, mérite reconnaissance et respect, d’autant plus qu’ils n’ont aucune coloration politique et œuvrent exclusivement pour le bien-être du pays. Ainsi, Pape Malick Ndour exhorte les Sénégalais à ne pas tomber dans le piège de la division et à défendre les institutions républicaines.



Pour Papa Malick Ndour, cette attaque contre les institutions sénégalaises doit être confrontée par un engagement ferme pour la préservation de la transparence et de la stabilité. Il appelle à un sursaut national afin de protéger le Sénégal de toute tentative de manipulation politique visant à détruire la réputation du pays et à affaiblir les structures essentielles qui garantissent la paix et la démocratie. Dans cet appel, il invite les Sénégalais à se montrer solidaires et vigilants pour que la vérité éclate et que le Sénégal ne devienne pas une victime de cette guerre politique interne.