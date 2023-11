Palais de justice: pour 100 grammes de chanvre indien, B. Diatta prend 1 an de prison ferme.

Pris avec 100 grammes de chanvre indien en vrac, B. Diatta a été jugé, ce matin, devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le prévenu âgé de la vingtaine est poursuivi pour offre et cession de drogue. Interpellé sur son infraction, il a nié être propriétaire du produit prohibé en rappelant les circonstances dans lesquelles il a été arrêté.



« J’ai été interpellé à Sébikotane au moment où je revenais de mon travail. Je n’ai jamais été pris avec du chanvre indien», a soutenu le mis en cause.



Il ressort du procès verbal d’enquête que B. Diatta a été arrêté dans un verger en train de confectionner un joint. C’est après une perquisition effectuée à son domicile que les enquêteurs ont réussi de mettre la main sur 100 grammes de l’herbe qui tue ainsi qu’une paire de ciseaux. Des accusations que le prévenu a catégoriquement rejeté.



« Je n’ai jamais été surpris en train de fumer. Les policiers n’ont rien trouvé sur moi. Après m’avoir entendu, ils m’ont forcé à signer alors que j’ignorais ce que renfermait le Pv», s’est-il défendu.



Toujours selon le Pv, B. Diatta a été dénoncé par des riverains parce que réputé être un trafiquant dans le secteur.







Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a demandé 3 ans d’emprisonnement ferme à son encontre.



Pour sa défense, il y a beaucoup de contradictions dans l’exposé des faits.



« on l’accuse d'avoir été pris en train de confectionner son joint alors qu’il dit avoir été interpellé lorsqu’il rentrait de son travail. M. le président tendez lui la perche, c’est un délinquant primaire », a soutenu l’avocat du mis en cause qui plaide ainsi pour une application extrêmement bienveillante de la loi.







Dans son verdict, le tribunal a disqualifié les faits d’offre et cession de chanvre indien en détention. B. Diatta a malheureusement été déclaré coupable et condamné à 1 an d’emprisonnement ferme.







El H. Moussa BÈYE