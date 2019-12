Palais de justice : Guy Marius Sagna est sorti de son audition, ses avocats déposent une demande de liberté provisoire

C’était sans conteste la séquence la plus attendue de l’audition des marcheurs arrêtés, le 29 novembre dernier. Ce jeudi, Guy Marius Sagna a livré sa version lors de son audition devant le Doyen des juges. L’activiste est soupçonné d'avoir été, selon l'acte d'accusation, la « tête de fil » d’une manifestation contre la hausse de l’électricité, devant les grilles du palais présidentiel.



L'audition du leader de « France dégage », ce jeudi, devant le juge d'instruction, a duré un peu plus d'une heure trente minutes. L'activiste est sorti peu avant 14 heures du bureau du Doyen des juges. Il a été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire pour avoir participé à une manifestation non-autorisée.



Les avocats du mis en cause estiment que Guy Marius Sagna et ses co-inculpés présentent des « garanties de représentation en justice » pour s'en acquitter. Les conseils ont ainsi déposé sur la table du Doyen des juges une demande de mise en liberté provisoire.