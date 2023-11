Palais : Marième Faye Sall expose la culture sénégalaise à la première dame de la Roumanie

Le président de la Roumanie Klaus Iohannis avec la première dame Carmen Lohannis sont en visite officielle au Sénégal. Au cours de cette dernière étape de la tournée africaine. La Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall a organisé une exposition artistique à la salle des Banquets au Palais de la République. Une occasion pour Carmen Lohannis, de découvrir les merveilles culturelles du Sénégal notamment.



La cérémonie s’est tenue avec une large participation de plusieurs artistes évoluant dans différents domaines : la couture, la sculpture, la bijouterie et surtout le savoir-faire Sénégal avec l’utilisation des produits alimentaires locaux.



Une belle façon pour la première Dame, Marième Faye Sall de faire découvrir la particularité africaine à Carmen Lohannis qui, pour rappel, est une passionnée des arts et des lettres. Cette exposition artistique constitue également une opportunité de recevoir des invités et de mettre en valeur des produits sénégalais.





Le chef de l’Etat, Macky Sall a aussi, accompagné, dans la foulée, son homologue Klaus Iohannis, de la Roumanie pour lui faire découvrir le modèle culturel sénégalais.