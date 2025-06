Pakistan: 16 soldats tués dans un attentat-suicide (responsables)

Au moins seize soldats ont été tués dans un attentat-suicide mené samedi par des talibans pakistanais dans le nord-ouest du pays, frontalier de l'Afghanistan, ont rapporté à l'AFP des responsables de l'administration locale et des services de sécurité.



"Un kamikaze a jeté son véhicule rempli d'explosifs sur un convoi de soldats" dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, "16 soldats ont été tués", a rapporté un responsable de l'aministration locale sous le couvert de l'anonymat.



Il avait précédemment fait état de 13 soldats tués et de quatre autres dans un état critique.



Il a également fait état de 19 civils blessés dans l'attaque.



Un officier de la police locale a précisé à l'AFP, lui aussi sous le couvert de l'anonymat, que l'explosion avait fait "s'écrouler les toits de deux maisons, blessant six enfants".



Un groupe local lié aux talibans pakistanais a revendiqué l'attaque, assurant qu'elle avait été menée par sa brigade de kamikazes.



Les violences se sont multipliées dans l'ouest du Pakistan, frontalier de l'Afghanistan, depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul à l'été 2021.



Islamabad accuse son voisin de ne pas déloger les rebelles qui utilisent son sol pour attaquer le Pakistan, ce que l'Afghanistan dément.



L'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan, avec plus de 1.600 morts, pour près de la moitié des soldats et policiers, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad.



Au total, depuis le 1er janvier, selon un décompte de l'AFP, près de 290 personnes, en majorité membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Baloutchistan comme dans la province voisine du Khyber-Pakhtunkhwa.