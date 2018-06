PROPRETÉ À TOUBA - Le comité d'organisation du Laylatul Qadr satisfait des services de l'UCG

Profitant de la cérémonie officielle de l'édition 2018 du Laylatul Qadr, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a décerné un satisfecit complet à l'UCG qui s'est distingué par la mise en place d'un dispositif performant ayant permis à la cité religieuse de prendre congé pour un bon moment des tas d'immondices qui jonchaient certaines de ses grosses artères. C'est le cas notamment des Hlm et des alentours de la grande mosquée où se sont déroulées les activités phares. Pour le Président du comité d'organisation, '' la structure a respecté ses engagements, comme à l'accoutumée. ''



La veille, Ousmane Ndao, nouveau coordinateur de l'UCG, avait choisi d'effectuer le déplacement dans la cité religieuse. Ainsi un matériel de nettoiement constant a été remis au comité et le travail de nettoiement a été supervisé par ses services. Face à la presse, il insistera sur la nécessité pour son agence de travailler en parfaite collaboration avec les mairies pour plus d'efficacité aux actions de propreté à dérouler.