PROJET « FEMMES, OCCUPEZ LES MEDIAS ! » : Institut Panos Afrique de l’Ouest organise un séminaire régional à Saly.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Femmes, Occupez les Médias !» (FOM) , l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), en partenariat avec la section africaine de l’Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires (AMARC Afrique), organise du 11 au 13 décembre 2019, à Saly (Sénégal), un séminaire régional sur le thème : Information et communication sensibles au genre : échanger et promouvoir les meilleures pratiques de renforcement de capacités en Afrique de l’Ouest.



L’objectif global de ce séminaire est d’encourager les institutions médiatiques ouest-africaines à s’approprier les différentes stratégies et méthodologies de renforcement des capacités des producteurs de contenus médiatiques à produire une information équilibrée sur les femmes et le genre, contribuant à l’égalité homme/femme et à la promotion des droits des femmes.



Ce séminaire réunira une cinquantaine de participants venant d’organisations nationales et internationales représentatives, d’écoles de journalisme ouest-africaines et francophones, d’organisations d’appui au développement des médias, ainsi que des professionnels des médias.



Il est attendu de ce séminaire régional que les parties prenantes impliquées dans le projet FOM partagent leurs expériences et les leçons tirées des processus de renforcement de capacités des acteurs médiatiques. En outre, la rencontre devra permettre la documentation des bonnes pratiques de renforcement de capacités relatives l’information et une communication plus sensibles au genre développées par différentes institutions médiatiques. Enfin, le séminaire va jeter les bases de la mise en place d’une plateforme régionale composée de différentes catégories d’acteurs pour la promotion d’une information et communication plus sensibles au genre.



Description du projet



« Femmes, Occupez les Médias ! » est un projet pluri-annuel (2016-2020) financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Il est mis en œuvre par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest au Mali, au Niger, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.



Ce projet vise à renforcer la participation politique des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, en contribuant à un environnement plus favorable à cette participation et à cette lutte, et en renforçant les capacités des médias, des organisations de femmes et de défense des droits civils et politiques des femmes.