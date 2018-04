PRODAC : "1000 personnes seront formées et 2000 entreprises créées à la base en 2018" (Mamina Daffé)



Dans le cadre du renforcement de capacité des travailleurs du programme des domaines agricoles communautaires, le coordinateur du programme annonce que mille personnes seront formées en production et d'autres en activités de transformation. À cela s'ajoute également la création de deux mille entreprises à la base. Ce qui, selon Mamina Daffé contribuera à la création d'emplois et de richesses en milieu rural tout comme en milieu péri-urbain.

C'est à cet effet qu'un partenariat a été signé entre les deux instances, à savoir l'Office national de la formation professionnelle et le Programme des domaines agricoles communautaires...