PRÉSIDENTIELLE 2024 - La coalition Samm Suñu Reew voit le jour à Diourbel et demande au Président Sall de briguer un nouveau mandat…

La coalition « Samm Suñu Reew » est née. Elle regroupe Deug Moo Woor de Pape Modou Fall, actuel Directeur de l’Emploi, l’UDES de Ousseynou Seck, le MFA de Victor Sadio Diouf, le MCES d’Ibrahima Ndiaye et l’APE/ DYSSO de Pape Djibril Ndiaye.



À l’occasion d’un grand meeting de lancement déroulé dimanche à Diourbel, les leaders ont annoncé la couleur d’une riposte hardie et soutenue à l’opposition radicale. Ils ont, en effet, promis de se dresser en irréductibles sentinelles pour défendre le Président Macky Sall face à ses détracteurs.



Pape Modou Fall qui coordonne la coalition, ira plus loin. Après s’être glorifié de certaines réalisations du Chef de l’État, il demandera à ce dernier de briguer un nouveau mandat en 2024, lui promettant un soutien inconditionnel. Ses alliés aborderont dans le même sens estimant que leur candidat a fini d’installer le Sénégal sur les rampes du développement et que c’est impensable de confier ce pays aux adversaires du moment. Affaire à suivre…