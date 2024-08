[PORTRAIT] De la police judiciaire à la Dic : Le Commissaire El Hadji Baïty Sène a commandé la BIP

Malgré le succès retentissant du Commissaire principal, Adramé Sarr qui a alpagué en moins d’une semaine le gang supposé avoir commis le double meurtre du Technopole, le président de la République a jugé nécessaire de le caser à la direction des ressources humaines comme directeur adjoint. Ainsi, l’ancien Commissaire qui a fait ses preuves aux commissariats de Ziguinchor, de Pikine, … et même de la Dic avant de revenir pour le diriger, quitte les enquêtes pour s’occuper désormais des affaires administratives du personnel de la police.

Cependant, pour remplacer ce « vieux briscard » de la police, le Chef suprême des armées a fait appel à un jeune commissaire. Mais au CV riche et impressionnant pour quelqu’un qui n'a décroché sa maîtrise en Droit privé, option Droit des Affaires qu’en 2009. Son nom est El Hadji Baïty Sène. Policier chevronné, selon les témoignages, Commissaire Sène occupait le poste d’adjoint au directeur de la Police Judiciaire de la Police Nationale du Sénégal depuis janvier dernier. Un bref passage auréolé selon ses pairs par des succès retentissants au poste qu’il n’a occupé que durant 07 mois. De la police judiciaire, il atterrit à la prestigieuse direction des investigations criminelles.

Le nouveau patron de la Dic a la carrure et l’étoffe qu’il faut pour mener les investigations criminelles dans un pays qui de plus en plus criminogène. Chaque mois, un ou des crimes sont perpétrés mettant ainsi en cause la sécurité publique. Le Commissaire Baïty Sène est en terrain bien connu car ayant commandé de 2015 à 2016 le prestigieux corps d’élite de la police, la brigade d’intervention polyvalente (BIP). Toutefois, il est noté qu’il est passé au Commissariat Central de Saint-Louis comme adjoint du commissaire en 2013-2014. Il a été le chef de service de trois commissariats : Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul (2016 et 2018) ; Commissariat Central de Rufisque (2018-2020) ; Commissariat Central de Mbour (2020-2023). Le Commissaire Sène a été de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) en mars et décembre 2023.

En effet, après la maîtrise en Droit Privé, option Droit des Affaires, le commissaire a décroché en 2018 son Master 2 en Citoyenneté, Droits de l'Homme et Action...