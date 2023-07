Ouverture du FILID : Dakar accueille les amoureux de la littérature !

Les noms des nominés des différents prix littéraires ont été annoncés et c’est ce samedi 29 juillet que les vainqueurs seront connus lors de la cérémonie de clôture à l’Institut Français de Dakar.

NMD

Ce mercredi 26 Juillet 2023, s’est ouverte la deuxième Édition du Festival International de Littérature de Dakar FILID, à la Salle de conférence du Grand Théâtre de Dakar. L’évènement se poursuit jusqu’au samedi 31 juillet 2023. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur Général du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, Ansoumane Sané, en présence du représentant du ministre de la culture et du Patrimoine Historique, le Directeur du livre, Ibrahima Lo, de l’initiateur du Festival, l’écrivain Abdoulaye Fodé Ndione et du parrain de l’évènement le Pr Abdoulaye Racine Senghor. D’éminents hommes et femmes de Lettres africains ont fait le déplacement.On pouvait noter la présence de Alioune Badara Bèye, Président des écrivains du Sénégal, du Colonel Moumar Guèye, Président de PEN Afrique, de l’ambassadeur de Guinée au Sénégal, de celui du Congo, des slameurs Ménélik de la Côte d’ivoire, de Sokhna Gnima du Sénégal, des élèves du lycée limamoulaye de Dakar, entre autres.Une occasion pour l'initiateur du Festival International de Littérature de Dakar (FILID), Fodé Dione, de remercier les festivaliers qui se sont déplacés mais également les absents.Ainsi, souligne-t-il, « le festival était prévu du 7 au 10 juin, mais les événements qui se sont déroulés au mois de Juin à Dakar, ont occasionné le report. Malgré tout, des écrivains ont fait le voyage à Dakar, ils étaient quatre et ils ont vécu avec nous pendant une semaine, venus du Canada, de la France, du Burkina Faso et du Danemark ».Prononçant la leçon inaugurale de la cérémonie d’Ouverture dont le thème est : « Patrimoine Littéraire et écriture contemporaine », le Professeur Abdoulaye Racine Senghor est revenu sur l’essence du mot Patrimoine, qui vient du latin « Pater », « Père », dont sont dérivés les mots « patrie », « Patriarcat », « patrimoine », mais également la transition avec l’écriture entre les deux siècles que sont le 20et le 21siècle. Une analyse approfondie a été faite entre le développement de la technologie et l’écriture contemporaine, les thèmes abordés dans les nouvelles œuvres littéraires, etc. À la fin de son speech, en bon sérère, Abdoulaye Racine Senghor a fait les éloges du fameux plat de couscous « Thiéré », de Tamkharit qui marque la fête d’Achoura au Sénégal, ce jeudi.